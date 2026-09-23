İrlanda Başbakanı Micheál Martin, milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'u hedef alan İsrail Futbol Federasyonu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Martin, federasyonun Hallgrimsson hakkında kullandığı ifadelerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek geri çekilmesi çağrısında bulundu. İki ülke milli takımlarının 27 Eylül'de karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde yaptığı açıklamada, "Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le değil, İsrail'e karşı oynuyoruz." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından İsrail Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından Hallgrimsson'u hedef alan bir açıklama yayımladı. Federasyon, İrlandalı teknik adamın sözlerini "aptallık, cehalet ve ikiyüzlülük" ifadeleriyle niteledi. İsrail Futbol Federasyonu'nun Hallgrimsson hakkında UEFA'ya resmi şikayette bulunmayı değerlendirdiği de aktarıldı. İRLANDA BAŞBAKANI: KABUL EDİLEMEZ, GERİ ÇEKİLMELİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İrlanda Başbakanı Micheál Martin, tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Martin, İsrail Futbol Federasyonu'nun ifadeleri için, "Bu açıklamalar kabul edilemez ve geri alınmalı." dedi. İrlanda Başbakanı, açıklamasında BM Genel Sekreteri António Guterres'in Gazze'deki yıkım ve can kayıplarına ilişkin değerlendirmelerine de atıfta bulundu. Martin ayrıca Gazze'deki insani durumun ağır olduğunu belirterek İsrail'in bölgedeki gelişmelere ilişkin uluslararası kamuoyunun bildiği gerçekleri reddetmemesi gerektiğini savundu.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin İRLANDA-İSRAİL MAÇI 27 EYLÜL'DE İrlanda ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ilki 27 Eylül'de Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak. İki takım 4 Ekim'de ise Sırbistan'ın Backa Topola kentinde karşı karşıya gelecek. Maçların tarafsız sahalara alınması güvenlik ve siyasi gerilim tartışmaları eşliğinde gerçekleşti. İrlanda'da bazı sporcular ve taraftar grupları maçların boykot edilmesi çağrısında bulunurken, İrlanda Futbol Federasyonu daha önce UEFA'dan İsrail'in uluslararası organizasyonlardan men edilmesini talep etmişti.