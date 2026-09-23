Galler'de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait T2 Hawk tipi eğitim uçağı Anglesey Adası yakınlarında düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıkan iki pilot hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Galler'de İngiliz ordusuna ait eğitim uçağı düştü...

Kuzey Galler Polisi, yaralanan iki pilotun hastanede tedavi altına alındığını ve kazada şu ana kadar çevrede herhangi bir hasar ya da başka bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından yapılan açıklamada ise, RAF Valley'den havalanan bir RAF T2 Hawk uçağının Anglesey yakınlarında kazaya karıştığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Soruşturma başlatıldı ve şu aşamada daha fazla yorum yapmayacağız" denildi.