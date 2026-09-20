Berlin'deki seçimde Türk rüzgarı! Sandıktan Elif Eralp çıktı

Almanya'da sandık çıkış anketine göre, Berlin'deki eyalet seçiminde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti yüzde 24,5 ile ilk sıraya yerleşti

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler için halk sandık başına gitti.

Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Seçmenler, yerel saatle 18.00'e (TSİ 19.00) kadar oy kullanabilecek.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunuyor.

SANDIKTAN TÜRK ÇIKTI

Berlin'deki eyalet seçiminde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti yüzde 24,5 ile ilk sıraya yerleşti.