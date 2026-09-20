İtalya Başbakanı Meloni'den skandal adım! Okullarda burka yasağı ve yabancı öğrencilere kota geliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ve yüzü örten peçelerin yasaklanması ile sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına kısıtlama getirilmesini öngören yeni bir yasa tasarısını Bakanlar Kabinesi'ne sunmaya hazırlandıklarını duyurdu. Hazırlanan taslak düzenleme kapsamında yabancı öğrencilerin velilerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesi de hedefleniyor.

İtalya hükümeti, eğitim alanında yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. "OKULA YÜZÜNÜZ AÇIK ŞEKİLDE GİTMELİSİNİZ" Lideri olduğu sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin düzenlediği gençlik etkinliğinde konuşan Başbakan Giorgia Meloni, İtalyan eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanan yabancı öğrencilerin ailelerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesini ve okullarda burka ile peçelerin yasaklanmasını planladıklarını belirtti. Meloni, "Okula yüzünüz açık bir şekilde gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.

"BU BİR ENTEGRASYON DEĞİL, SORUMSUZLUKTUR" Her sınıfta bulunabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısının yasal düzenlemeyle sınırlandırılacağını belirten Meloni, "İtalyanca bilmeyen bir öğrenci, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin desteğiyle dili öğrenerek topluma uyum sağlayabilir. Ancak İtalyanca bilmeyen yabancı öğrencilerin sayısının artarak sınıfta çoğunluğu oluşturması hâlinde burada sorun entegrasyon değil, sorumsuzluk olur." ifadelerini kullandı. Meloni'nin açıklamasına göre düzenlemenin yabancı öğrenci sayısına ilişkin kesin üst sınırı henüz açıklanmadı.