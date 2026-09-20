ABD’den Büyükelçiliklere Orta Doğu için kritik uyarı: “Beklenmedik tırmanış yaşanabilir”

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki ABD vatandaşlarını uyardı. Açıklamalarda, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmanın “hızla tırmanabileceği” ve Orta Doğu'da “beklenmedik bir tırmanış” yaşanabileceği belirtilirken, ABD'lilere dikkatli olmaları ve olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ile seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.