ABD’den Büyükelçiliklere Orta Doğu için kritik uyarı: “Beklenmedik tırmanış yaşanabilir”
ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki ABD vatandaşlarını uyardı. Açıklamalarda, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmanın “hızla tırmanabileceği” ve Orta Doğu'da “beklenmedik bir tırmanış” yaşanabileceği belirtilirken, ABD'lilere dikkatli olmaları ve olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ile seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.
ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden peş peşe güvenlik uyarıları geldi. Açıklamalarda, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivil havalimanının da aralarında bulunduğu çeşitli noktaları hedef aldığına dikkat çekildi.
"BEKLENMEDİK TIRMANIŞ" UYARISI
Büyükelçilikler, bölgedeki güvenlik ortamının son derece karmaşık olduğuna vurgu yaparak "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceğini bildirdi. Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın ise "hızla tırmanabileceği" uyarısında bulunuldu.
UÇUŞLAR İPTAL OLABİLİR, HAVA SAHALARI KAPANABİLİR
ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmalarına karşı hazırlıklı olunması istendi. Açıklamada, bölgedeki gerilimin seyahatlerde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtildi.
"ABD BAĞLANTILI NOKTALAR HEDEF OLABİLİR"
Washington'ın bir diğer dikkat çekici uyarısı ise İran ve desteklediği gruplara ilişkin oldu. Açıklamada, "İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği" kaydedildi. ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce Orta Doğu dışında da hedef alındığı hatırlatılarak, bölgedeki riskin yakından takip edildiği mesajı verildi.