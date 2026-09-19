ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile ABD’ye Grönland’ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Anlaşmanın süresiz olduğunu belirten Trump, “Grönland’da büyük bir ABD askeri varlığı oluşturma çalışmalarına hemen başlayacağız” diyerek dikkat çeken bir mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda dikkat çeken bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşmanın ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sağlayacağını belirtti.

Trump, anlaşmanın ABD açısından herhangi bir maliyet oluşturmayacağını savunarak, "Bunun ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak" dedi.

"SÜRESİ YOK, SONSUZA KADAR GEÇERLİ"

Anlaşmanın kapsamına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Trump, ABD'nin Grönland ve kendi güvenliği için gerekli gördüğü adımları süresiz olarak atabileceğini söyledi.

Trump, "Bu anlaşmanın süresi yok, sonsuza kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND'A BÜYÜK ABD ASKERİ VARLIĞI

Trump ayrıca Grönland'daki askeri yapılanmaya ilişkin planını da açıkladı. ABD Başkanı, "Grönland'da büyük bir ABD askeri varlığı oluşturma çalışmalarına hemen başlayacağız" diyerek yeni dönemin sinyalini verdi.

Trump, anlaşmanın rakip ülkelerin Grönland'daki faaliyetlerini de sınırlandıracağını belirterek, "Hiçbir rakibimiz bizim yazılı onayımız olmadan Grönland'da askeri üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya stratejik yatırım yapamayacak" dedi.

TRUMP: "GERÇEKLEŞEN BİR HAYAL"

ABD Başkanı Trump, anlaşmayı ABD, Danimarka, Grönland ve müttefikleri açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Trump, "Bu ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz için harika bir anlaşma. ABD için tarihi bir gelişme ve gerçekleşen bir hayal" ifadelerini kullandı.