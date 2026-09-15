Bu izin, cihazın insanlar üzerinde test edilmesinin önünü açıyor; ancak kesinlikle genel veya ticari kullanım için onay alındığı anlamına gelmiyor.

Uzmanlara göre cihaz kesinlikle, çağrılmamış ve istenmeyen düşünceleri pasif bir şekilde okumuyor. Sistem, yalnızca katılımcının özel olarak tasarlanan araştırma görevlerinde bilinçli bir şekilde ürettiği dili işliyor.

Son günlerde tıp dünyasını sarsan o çığır açıcı gelişmenin arkasındaki tüm detaylar gün yüzüne çıktı! Bilim dünyası "denenen konuşma" ve "hayali konuşma" kavramlarını tartışıyor. Denenen konuşma, kelimeleri üretmek için sarf edilen bilinçli çabayı temsil ederken; hayali konuşma, hiçbir fiziksel hareket yapmadan dili tamamen zihinde kurgulamak anlamına geliyor.

Bilim tarihinde yeni dönem! Beyin sinyalleri kelimelere dönüşüyor. (Foto: AA)

ARAŞTIRMA NEREDE YAPILIYOR?

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği bu dev klinik deneme, şu üç dev sağlık enstitüsünün ortak çalışmasıyla hayata geçiriliyor; University of Michigan Health, UC Davis Health, Mass General Brigham Neuroscience Institute

İLK BULGULAR SON SÖZ İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN DİYOR

Şu an elde edilen tüm verilerin, denemenin yalnızca ilk katılımcısına ait olması sebebiyle henüz sadece ilk aşama bulguları var. Paradromics, yaptığı açıklamada henüz hakemli bir bilimsel makaleye yer vermedi. Sistemin kusursuz çalışıp çalışmadığını, kontrollü laboratuvar ortamı dışında ne kadar faydalı olacağını görmek için daha fazla katılımcıya ve zamana ihtiyaç var.