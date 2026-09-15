Çığır açan beyin implantı ilk hastaya takıldı! 6 yıl içinde kaybolan konuşma yetisini geri getirebilecek mi?
Bilim insanları, bilinçli olarak üretilen konuşmayı beyin sinyallerinden çözerek ekrana aktaran sistemi insanlar üzerinde test etmeye başladı. "Düşünce okuma" iddialarına karşı uzmanlar kritik ayrımı vurgularken, ilk gönüllü hastaya yerleştirilen implantın 6 yıl boyunca takip edilmesi planlanıyor.
Son günlerde tıp dünyasını sarsan o çığır açıcı gelişmenin arkasındaki tüm detaylar gün yüzüne çıktı! Bilim dünyası "denenen konuşma" ve "hayali konuşma" kavramlarını tartışıyor. Denenen konuşma, kelimeleri üretmek için sarf edilen bilinçli çabayı temsil ederken; hayali konuşma, hiçbir fiziksel hareket yapmadan dili tamamen zihinde kurgulamak anlamına geliyor.
Uzmanlara göre cihaz kesinlikle, çağrılmamış ve istenmeyen düşünceleri pasif bir şekilde okumuyor. Sistem, yalnızca katılımcının özel olarak tasarlanan araştırma görevlerinde bilinçli bir şekilde ürettiği dili işliyor.
İLK GÖNÜLLÜ HASTAYA KRİTİK İMPLANT: 6 YIL BOYUNCA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Tarihi süreç haziran ayında başladı. Michigan Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde Connexus implantı takılan kadın hasta, bilimin umut ışığı oldu. Bu devrim niteliğindeki cihazın uzun vadeli güvenliği, dayanıklılığı, iletişim yeteneğini geri getirme potansiyeli ve bilgisayar kontrolü sağlama kapasitesi tam 6 yıl boyunca mercek altında tutulacak.
FDA'DAN FLAŞ ONAY: "PİYASAYA ÇIKTI" ANLAMINA GELMİYOR!
Bu gelişmelerin ardından gözler Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) çevrildi. Kasım 2025'te Paradromics şirketine resmi olarak Araştırma Amaçlı Cihaz Muafiyeti (IDE) verildi.
Bu izin, cihazın insanlar üzerinde test edilmesinin önünü açıyor; ancak kesinlikle genel veya ticari kullanım için onay alındığı anlamına gelmiyor.
ARAŞTIRMA NEREDE YAPILIYOR?
Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği bu dev klinik deneme, şu üç dev sağlık enstitüsünün ortak çalışmasıyla hayata geçiriliyor; University of Michigan Health, UC Davis Health, Mass General Brigham Neuroscience Institute
İLK BULGULAR SON SÖZ İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN DİYOR
Şu an elde edilen tüm verilerin, denemenin yalnızca ilk katılımcısına ait olması sebebiyle henüz sadece ilk aşama bulguları var. Paradromics, yaptığı açıklamada henüz hakemli bir bilimsel makaleye yer vermedi. Sistemin kusursuz çalışıp çalışmadığını, kontrollü laboratuvar ortamı dışında ne kadar faydalı olacağını görmek için daha fazla katılımcıya ve zamana ihtiyaç var.