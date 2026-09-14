İsrail gazetesi, bu gelişmenin Türkiye'nin uzay programında yeni bir döneme işaret ettiğini aktardı. Türkiye artık yalnızca uydu teknolojileri ve insanlı uzay uçuşlarıyla değil, doğrudan Ay'a ulaşma hedefiyle de adından söz ettiriyor.

AYAP-2 İLE AY YÜZEYİNE GEZGİN ARAÇ

Maariv'e göre Türkiye, AYAP-1'in ardından AYAP-2 göreviyle uzay programındaki hedefini daha ileriye taşımayı planlıyor.

AYAP-2'de amaç yalnızca Ay'a ulaşmak değil, Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmek ve Türk yapımı bir gezgin araç göndermek olacak.

Bu aşamada Türkiye'nin kendi geliştirdiği fırlatma aracı ve motorların kullanılması planlanıyor. Böylece Ankara'nın uzay programı, yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay'a Türk teknolojisiyle ulaşmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN AY YOLCULUĞU

Program Planlanan hedef Artemis Anlaşmaları Ay ve derin uzay araştırmaları çerçevesine katılım AYAP-1 Ay'ın yaklaşık 100 kilometre üzerindeki yörüngeye ulaşmak AYAP-1 Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirmek AYAP-2 Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmak AYAP-2 Türk yapımı gezgin aracı Ay yüzeyine göndermek Sonraki aşama Türkiye'nin geliştirdiği fırlatma aracı ve motorları kullanmak

İSRAİL BASINI TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Maariv'in Türkiye'nin Ay programını geniş biçimde gündeme taşıması, Ankara'nın uzay alanında ulaştığı seviyenin İsrail basını tarafından da yakından takip edildiğini gösterdi.