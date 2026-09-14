İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti"
Türkiye'nin uzay alanında attığı adımlar İsrail basınının dikkatinden kaçmadı. Maariv gazetesi, Ankara'nın giderek büyüyen uzay hedefini aktarırken Türkiye'nin gözünü bu kez Ay'a çevirdiğini yazdı.
Türkiye'nin uzay alanında attığı adımlar İsrail basınına yansıdı. Maariv gazetesi, Ankara'nın büyüyen uzay hedeflerini gündemine taşıdı.
İsrail gazetesi, "Türkiye vites yükseltiyor: Bir sonraki hedefi 384.000 km uzaklıkta" başlıklı haberinde Türkiye'nin uzay alanındaki yükselişini ve Ay hedefini öne çıkardı.
"TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR"
Maariv'in haberine göre Türkiye'nin uzay yolculuğu artık Dünya yörüngesiyle sınırlı kalmıyor. Türkiye, 31 Ağustos'ta Artemis Anlaşmaları'na imza atarak ABD öncülüğündeki Ay ve derin uzay araştırmaları çerçevesine katılan 71'inci ülke oldu.