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İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti"

Türkiye'nin uzay alanında attığı adımlar İsrail basınının dikkatinden kaçmadı. Maariv gazetesi, Ankara'nın giderek büyüyen uzay hedefini aktarırken Türkiye'nin gözünü bu kez Ay'a çevirdiğini yazdı.

Türkiye'nin uzay alanında attığı adımlar İsrail basınına yansıdı. Maariv gazetesi, Ankara'nın büyüyen uzay hedeflerini gündemine taşıdı.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 1

İsrail gazetesi, "Türkiye vites yükseltiyor: Bir sonraki hedefi 384.000 km uzaklıkta" başlıklı haberinde Türkiye'nin uzay alanındaki yükselişini ve Ay hedefini öne çıkardı.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 2

"TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR"

Maariv'in haberine göre Türkiye'nin uzay yolculuğu artık Dünya yörüngesiyle sınırlı kalmıyor. Türkiye, 31 Ağustos'ta Artemis Anlaşmaları'na imza atarak ABD öncülüğündeki Ay ve derin uzay araştırmaları çerçevesine katılan 71'inci ülke oldu.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 3

İsrail gazetesi, bu gelişmenin Türkiye'nin uzay programında yeni bir döneme işaret ettiğini aktardı. Türkiye artık yalnızca uydu teknolojileri ve insanlı uzay uçuşlarıyla değil, doğrudan Ay'a ulaşma hedefiyle de adından söz ettiriyor.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 4

İLK BÜYÜK ADIM AYAP-1

Türkiye'nin önündeki ilk büyük adım AYAP-1 görevi olacak. 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan görev kapsamında bir uzay aracının Ay yüzeyinin yaklaşık 100 kilometre üzerindeki yörüngeye ulaşması hedefleniyor.

Uzay aracının yörüngeye ulaşmasının ardından Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirmesi planlanıyor. Aracın, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılması öngörülüyor.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 5

AYAP-2 İLE AY YÜZEYİNE GEZGİN ARAÇ

Maariv'e göre Türkiye, AYAP-1'in ardından AYAP-2 göreviyle uzay programındaki hedefini daha ileriye taşımayı planlıyor.

AYAP-2'de amaç yalnızca Ay'a ulaşmak değil, Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmek ve Türk yapımı bir gezgin araç göndermek olacak.

Bu aşamada Türkiye'nin kendi geliştirdiği fırlatma aracı ve motorların kullanılması planlanıyor. Böylece Ankara'nın uzay programı, yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay'a Türk teknolojisiyle ulaşmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN AY YOLCULUĞU

Program Planlanan hedef
Artemis Anlaşmaları Ay ve derin uzay araştırmaları çerçevesine katılım
AYAP-1 Ay'ın yaklaşık 100 kilometre üzerindeki yörüngeye ulaşmak
AYAP-1 Ay yüzeyine sert iniş gerçekleştirmek
AYAP-2 Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmak
AYAP-2 Türk yapımı gezgin aracı Ay yüzeyine göndermek
Sonraki aşama Türkiye'nin geliştirdiği fırlatma aracı ve motorları kullanmak

İSRAİL BASINI TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Maariv'in Türkiye'nin Ay programını geniş biçimde gündeme taşıması, Ankara'nın uzay alanında ulaştığı seviyenin İsrail basını tarafından da yakından takip edildiğini gösterdi.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 6

Türkiye'nin 2000'li yıllarda Dünya gözlem uydularıyla başlayan uzay serüveni, bugün Ay'a ulaşma hedefinin konuşulduğu bir aşamaya geldi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasının ardından Ankara, gözünü daha uzak bir hedefe çevirdi.

İsrail basını bir sonraki hedefi böyle duyurdu: Ankara'nın uzaydaki yükselişini itiraf ettiler: "Türkiye vites yükseltti" - 7

Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na katılması ve Ay görevleri için takvim ortaya koyması, uzay yarışında yalnızca gelişmeleri izleyen değil, kendi hedeflerini belirleyen ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koydu.

Ankara'nın uzay programındaki yeni hedefi netleşti: Dünya yörüngesinin ötesine geçerek Ay'a ulaşmak.

#Türkiye Uzay Programı #Maariv Gazetesi
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