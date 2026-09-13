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Hürmüz Boğazında alarm! Gemi mühimmatla vuruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Hürmüz Boğazında alarm! Gemi mühimmatla vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazından geçen bir geminin henüz belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu açıkladı. Saldırının ardından mürettebatın durumu ve gemideki hasara ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin türü belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu bildirildi.

Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bilginin edinilemediği aktarıldı.

İncelemenin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gemilere dikkati seyretme ve şüpheli durumları bildirme tavsiyesinde bulunuldu.

#Hürmüz Boğazı
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