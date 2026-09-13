Hürmüz Boğazında alarm! Gemi mühimmatla vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazından geçen bir geminin henüz belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu açıkladı. Saldırının ardından mürettebatın durumu ve gemideki hasara ilişkin henüz bilgi edinilemedi.