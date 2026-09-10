Çin'in doğusundaki Qingdao Beihai tersanesinde onarım ve denetim çalışmaları süren Liberya bandıralı kuru yük gemisi 'Ocean Melody'de yerel saatle 11.15 civarında yangın çıktı. Gemideki 42 kişiden 25'i yaşamını yitirdi, 12 kişi tahliye edildi, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao Beihai tersanesindeki "Ocean Melody" adlı gemide onarım ve denetim çalışmaları sırasında yerel saatle 11.15 civarında yangın çıktı. Gemide bulunan 42 kişiden 25'i hayatını kaybetti, 12 kişi tahliye edilirken, 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın öğleden sonra söndürüldü.

LSEG gemi takip verilerine göre 20 yaşındaki gemi Liberya bayraklı, Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm tarafından yönetilen ve Huili Shipping Co Ltd'nin kayıtlı sahibi olarak listelenen bir kuru yük gemisi.

Verilere göre gemi 31 Ağustos'ta Qingdao tersanesine geldi.

Tersane, dünyanın en büyük gemi inşa şirketlerinden biri olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) tarafından kontrol edildi.

CSSC'ye ait Qingdao biriminin internet sitesinde yer alan 2022 tarihli bir işe alım ilanında, tersanenin yıllık 3 milyon tonluk gemi inşa kapasitesine sahip olduğu ve yılda 212 gemiyi onarabileceği belirtiliyordu.