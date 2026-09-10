Katz, İran'ın ekonomik baskı nedeniyle İsrail'e karşı harekete geçebileceği ihtimaline dikkat çekti ve 'Herhangi bir saldırı güçlü karşılık bulacak' dedi. Bakan, İsrail'in vereceği reaksiyonun Tahran'ı onlarca yıl geriye götürecek ölçüde ağır olacağını iddia etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İran'ın ekonomik darboğaz ve ağır baskı nedeniyle İsrail'e karşı harekete geçebileceği ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yönetimine yönelik uyarısını yineleyen Katz, "Her ne sebeple ve nerede olursa olsun İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı güçlü bir karşılık bulacak." ifadelerini kullandı.

"İRAN'I ONLARCA YIL GERİYE GÖTÜRÜRÜZ"

Katz, İsrail'in olası misillemesinin yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmayacağını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın temel enerji tesisleri dahil olmak üzere altyapısının hedef alınabileceğini ve saldırının Tahran'ın bugüne kadar karşılaşmadığı ölçüde ağır hasara yol açacağını iddia etti.

İran'ın gelecek yıl Tahran yönetiminden "kurtulacağını" da ileri süren Katz, İsrail ordusunun olası bir saldırıya karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

KATZ DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Katz, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada da İran'ın İsrail'e saldırması halinde Tel Aviv'in "tüm kısıtlamalardan muaf" olacağını savunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı, söz konusu açıklamasında ordunun İran'ın enerji dahil tüm altyapısını hedef alabileceğini belirterek, Tahran'ı "taş devrine ve karanlığa gönderecekleri" tehdidinde bulunmuştu.