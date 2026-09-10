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CBS News: İran'ın Ürdün saldırısında yaklaşık 8 F-15 hasar gördü, bir A-10'un kanadı kırıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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CBS News: İran'ın Ürdün saldırısında yaklaşık 8 F-15 hasar gördü, bir A-10'un kanadı kırıldı

ABD savaş uçaklarının, İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısında hasar aldığı öne sürüldü. CBS News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saldırıda yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı hasar gördü, bir A-10 Thunderbolt taarruz uçağının ise kanadı kırıldı.

CBS News'e konuşan kaynaklar, F-15 uçaklarındaki hasarın sınırlı olduğunu ancak uçakların onarım için servise gönderilmek zorunda kaldığını belirtti. Saldırıda herhangi bir ABD askerinin hayatını kaybetmediği aktarıldı.

BİR A-10'UN KANADI KIRILDI

CBS News'e konuşan kaynaklar, "Warthog" olarak bilinen A-10 Thunderbolt taarruz uçaklarından birinin de saldırı sırasında hasar aldığını ve kanadının kırıldığını ileri sürdü.

Yaklaşık 8 F-15'in de çeşitli seviyelerde hasar gördüğü belirtilirken, uçakların görevlerine devam edebilmesi için bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

İRAN, ABD ÜSSÜNÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

İran tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik misilleme saldırılarının "saldırganlıkların durmasıyla sonuçlanana kadar" devam edeceği belirtilmişti.

ÜRDÜN: 18 FÜZE İMHA EDİLDİ

Ürdün ordusu da ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını duyurmuştu.

Ürdün makamları, hava savunma sistemleri tarafından 18 füzenin imha edildiğini, 2 füzenin ise boş alanlara düştüğünü bildirmişti.

Saldırıda ABD askerlerinin hayatını kaybetmediği aktarılırken, ABD savaş uçaklarının aldığı öne sürülen hasarın boyutu konusunda Washington'dan henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı.

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