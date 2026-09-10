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İran medyası duyurdu: Keşm, Sirik ve Minab açıklarında patlama sesleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İran medyası duyurdu: Keşm, Sirik ve Minab açıklarında patlama sesleri

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Keşm Adası ile Sirik ve Minab açıklarında peş peşe patlama sesleri duyuldu. Hürmüzgan Valiliği, seslerin denizden geldiğini belirtirken kaynağın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu.

Hürmüzgan Valiliği yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiğini ancak sesin kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

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