Moldova semalarında İHA alarmı: Zelenskiy ölümden kıl payı kurtuldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağı, dün Moldova’dan Norveç’e hareket ettiği sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtuldu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Moldova hava sahasına giren İHA’lardan birinin Zelenskiy’nin uçağı için ciddi tehlike oluşturduğunu açıklarken, saldırının ayrıntıları ve İHA’nın uçağa ne kadar yaklaştığı ise belirsizliğini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağı, Moldova'dan Norveç'e uçuşu sırasında büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Zelenskiy'nin uçağının dün Moldova'dan kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu duyurdu.

Store, kritik olayla ilgili açıklamasında bilginin kaynağına ilişkin ayrıntı vermezken, İHA'nın Zelenskiy'nin uçağına ne kadar yaklaştığını da açıklamadı.

UÇAĞIN ROTASINDA İHA ALARMI!

Zelenskiy'nin uçağının Moldova hava sahasında bulunduğu sırada bölgede İHA hareketliliği yaşandı. Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken, diğer İHA ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.

ZELENSKİY NORVEÇ'TEYDİ

Zelenskiy, bugün Oslo'da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine katıldı. Cenazenin hemen ardından Norveç'ten ayrılan Zelenskiy'nin uçuşuyla ilgili Norveç Başbakanı Store'un açıklaması, Moldova hava sahasındaki İHA krizinin boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Zelenskiy'nin uçağının İHA tehdidinden nasıl kurtulduğuna ilişkin ise henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.