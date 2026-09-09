Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yaptırımı hakkında ortak açıklama yaptı. Açıklamada kararın memnuniyet verici olduğu belirtilerek "İki devletli çözüme ilişkin bildiriyi de memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Türkiye dahil 8 ülke İngiltere'nin İsrail'e yönelik yaptırım kararının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

12 ÜLKENİN BATI ŞERİA KARARI

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, bugün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasb eden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.