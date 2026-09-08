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Arakçi'nin Hürmüz Boğazı görüşmesi sonrası ABD açıklaması: İran'dan mutabakat vurgusu geldi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arakçi'nin Hürmüz Boğazı görüşmesi sonrası ABD açıklaması: İran'dan mutabakat vurgusu geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile yaptığı görüşmede ABD'ye çağrıda bulundu. Arakçi, İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerin uygulanmasının bölgedeki durumun normale dönmesi için yol açacağını söyledi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, bölgedeki durumun ABD'nin İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını öne süren Arakçi, "Çözüm basit. Amerikan tarafının imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'ndaki taahhütlerine geri dönmesi, normale dönüşün yolunu açacaktır" ifadelerini kullandı.

Arakçi'nin, Japon mevkidaşı Toshimitsu'ya Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin bilgi verdiği belirtilerek, iki ülke arasında boğazdan geçici bir trafik güzergahı belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

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