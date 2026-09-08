Arakçi'nin Hürmüz Boğazı görüşmesi sonrası ABD açıklaması: İran'dan mutabakat vurgusu geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile yaptığı görüşmede ABD'ye çağrıda bulundu. Arakçi, İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerin uygulanmasının bölgedeki durumun normale dönmesi için yol açacağını söyledi.