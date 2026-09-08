AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Von der Leyen, 3,2 milyar avroluk bir sonraki ödemenin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı hava sahasını daha iyi korumasına katkı sağlayacağını belirtti.

Söz konusu ödemenin, Ukrayna Destek Kredisi kapsamında daha önce sağlanan 8,4 milyar avroluk desteğe ek olarak yapılacağı kaydedildi.

PATRIOT SİSTEMLERİ İÇİN KRİTİK ÜRÜNLERE MUAFİYET

Von der Leyen, AB üyesi ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için ihtiyaç duyduğu kritik ürünleri satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kararın, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmesine ve Rusya'nın hava saldırılarına karşı korunmasına yönelik desteğin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.