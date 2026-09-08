AB üyeleri Ukrayna için Patriot muafiyetinde anlaştı: 3,2 milyar avroluk yeni ödeme hava savunmasına gidecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya 3,2 milyar avroluk yeni ödeme yapılacağını açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Von der Leyen, 3,2 milyar avroluk bir sonraki ödemenin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı hava sahasını daha iyi korumasına katkı sağlayacağını belirtti.
Söz konusu ödemenin, Ukrayna Destek Kredisi kapsamında daha önce sağlanan 8,4 milyar avroluk desteğe ek olarak yapılacağı kaydedildi.
PATRIOT SİSTEMLERİ İÇİN KRİTİK ÜRÜNLERE MUAFİYET
Von der Leyen, AB üyesi ülkelerin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için ihtiyaç duyduğu kritik ürünleri satın almasına yönelik muafiyet konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kararın, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmesine ve Rusya'nın hava saldırılarına karşı korunmasına yönelik desteğin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.
RUTTE'DEN AB KARARINA DESTEK
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.
Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
NATO müttefiklerinin son bir yıl içinde Ukrayna için PURL (Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi) ve ABD Yabancı Askeri Satışlar programlarına 10 milyar doların üzerinde kaynak tahsis ettiğini hatırlatan Rutte, NATO ve AB'nin Ukrayna'ya destek konusunda birlikte hareket etmeye devam edeceğini belirtti.
Rutte, bunun Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik destekte daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiğini kaydetti.