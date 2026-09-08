12 ülke, İsrail'in işgal altındaki bölgelerdeki yerleşimlerinde üretilen ürünlere yönelik ticaret adımı için ortak bildiri yayımladı. Kararın kapsamı ve uygulanma süreci resmi açıklamalarla netleşecek. A Haber muhabiri Alparslan Düven İngiltere'den son detayları aktarırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tolga Sakman da konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklayan ortak bir bildiri yayınladı. 12 ÜLKEDEN İSRAİL'E "İŞGALCİ" YAPTIRIMI İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, açıklamasının devamında "Ve çoğu zaman İsrail hükümeti buna göz yummuştur; daha da kötüsü, hükümet üyeleri Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini destekleyen açıklamalar yapmış ve eylemlerde bulunmuştur." ifadelerine yer verdi. BATI ŞERİA'DA HUKUKSUZ KUŞATMA Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tolga Sakman "Aslında Batı Şeria'daki bu durum Gazze saldırıları devam ederken, soykırım devam ederken Avrupalı devletler Gazze'den önce Batı Şeria'yı görüyorlardı. Çünkü Batı Şeria'daki İsraillilerin yerleşimci dedikleri, yerleşim bölgesi diye ilan ettikleri şeylerin aslında ne 67 sınırına ne de uluslararası hukuka uyduğunu söylüyorlar. İsrail iç hukukuna göre böyle bir yapı oluşturabileceğini söylüyor ve buna uzun süredir parça parça adım atıyor." ifadeleriyle bölgedeki hukuksuzluğun altını çizdi.

Fotoğraf: A Haber E1 PROJESİ İLE COĞRAFİ PARÇALANMA

Uzman isim Tolga Sakman, bölgenin önemini, "E1 projesi denilen, şu anda en son yerleşim yerine açılan yer şu bölge. Bu neden önemli? Yapılan son anlaşma var, Oslo 2 anlaşması; orada aslında bölge bölge İsraillilerin sınıflandırdığı topraklar var ve İsrail'in polis veya asker gücü konuşlandırabileceği alanlar burada oldukça fazla. Bu süreç içerisinde yerleşim yerleri icat ettiler ve bu yerleşim yerleri maalesef Ölü Deniz'in kıyısından başlıyor yukarı doğru ve buradan da batıya doğru giden bir bölgeyi olduğu gibi yerleşim bölgesi ilan ettiler. Şu anda iki bölgeyi, yani kuzeyi ve güneyini birleştirebilen yoldan gidebilecekleri tek yer buradaki E1 projesini açıkladıkları bölge. Burayı da yerleşim bölgesi yaparak Filistin'i aslında coğrafi olarak bölmüş oluyorlar." sözleriyle aktardı.

Fotoğraf: A Haber Tolga Sakman, konunun bir satıştan ziyade işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, "Satış da değil, İsrail buradaki yerleşim yerlerini dünyadaki Yahudilere 'gelin burada size evler vereceğiz' diye çağrı yapıyorlar ve bunların reklamını yapıyorlar. Para karşılığı satıştan bahsetmiyoruz, 'gelin buraya yerleşin' diye reklamlar yapılıyor. İşgalci demek belki daha doğru; bu işgalcilere burayı ücretsiz olarak veriyor ve birçok olanak sağlıyorlar. Duvarlarla örülmüş büyük siteler gibi düşünelim, güvenliği İsrail askeri sağlıyor, Filistinlilerin kullanması yasak olan yollar yapılıyor." ifadelerini kullandı. LONDRA'DAN SERT MESAJ: SOYKIRIM KANITLARI ARTIYOR

Londra'daki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Alparslan Düven, "Ed Miliband de bir Yahudi, bu da oldukça önemli bir nokta. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik İngiltere'nin ticaret yasağını bugün biraz önce resmen açıkladı. Miliband, İsrail'in Gazze'de soykırım işleyip işlemediğine mahkemeler karar vermeli dedi ve uluslararası raporların savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair giderek artan kanıtlar ortaya koyduğunu ifade etti. Alışılmışın dışında bir İngiltere var İsrail'e karşı. Miliband, İngiliz halkının işgali desteklememizi istediğine inanmıyorum dedi." sözleriyle İngiltere'nin değişen politikasını bildirdi.