Avrupa ülkelerinden İsrail'e yaptırım darbesi! Ticaret yasaklanacak

12 ülke yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklayan ortak bildiri yayınladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband yaptığı açıklamada İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticaretin yasaklanacağını duyurdu ve "İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde (İsrailli) yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığını kabul etmektedir." mesajını verdi.