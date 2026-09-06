ABD'de kargo uçağı pistten çıktı! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

ABD'nin Florida eyaletinde Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde pist dışındaki yolda duran uçağın gövdesinden siyah duman yükseldiği görüldü. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bölgedeki son gelişmeleri aktarırken kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, ABD medyasında yaralılar olduğuna dair bilgilerin yer aldığını ancak resmi açıklama yapılmadığını aktardı.

ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya bilgi veren Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.

Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

PİSTLER VE TAKSİ YOLLARI TAMAMEN KAPATILDI

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, kazanın ardından bölgedeki son durumu aktardı.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası uçuş trafiği tamamen kilitlendi. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu anda yetkililer henüz ölü veya yaralı sayısını açıklamadı. Miami'deki itfaiye ve kurtarma ekipleri şu anda olay yerinde. Birden fazla yaralı ve hasta bulunduğu yönünde haberler var ancak bunların uçaktaki mürettebat mı yoksa uçağın çarptığı araçlardaki kişiler mi olduğu henüz netleştirilmedi. Dolayısıyla şu aşamada ölü var demek doğru değil. Kaza sonrasında Miami Uluslararası Havalimanı'nda bütün pistler ve taksi yolları kapatıldı ve tam uçuş durdurma uygulandı. Son verilere göre öğleden sonra itibarıyla yaklaşık 250 uçuş gecikmişti. Havalimanı yeniden açıldıktan sonra bile operasyonların düşük kapasiteyle devam ettirileceği uyarısında bulunuldu." sözleriyle aktardı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR: MÜFETTİŞLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında federal kurumların hızla devreye girdiğini belirten A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Federal Havacılık İdaresinin kaza bölgesine müfettiş gönderdiğini açıkladı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da olayla ilgili bilgi toplamaya başladı. Kazanın nedeni şu an itibarıyla bilinmiyor." ifadelerini kullandı.