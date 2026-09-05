Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki sıcak gelişmeler ve müzakerelerde gelinen son durumu görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Kritik temasta bölgedeki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınırken, müzakerelerin geleceğine ilişkin son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.