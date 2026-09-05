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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki sıcak gelişmeler ve müzakerelerde gelinen son durumu görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Kritik temasta bölgedeki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınırken, müzakerelerin geleceğine ilişkin son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bölgede tansiyon yeniden yükselirken Ankara'dan kritik bir diplomasi hamlesi geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündemini bölgedeki son gelişmeler ve müzakerelerde yaşanan son durum oluşturdu. İki bakan, diplomatik sürecin geldiği noktayı kapsamlı biçimde masaya yatırdı.

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