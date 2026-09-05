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Hürmüz'de kontrol savaşı! İran boğazda ve diğer bölgelerde 6 gemiyi hedef aldığını duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hürmüz'de kontrol savaşı! İran boğazda ve diğer bölgelerde 6 gemiyi hedef aldığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğu yönündeki açıklamasına İran'dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'den izinsiz geçtiğini öne sürdüğü 3 petrol tankeri ile bölgedeki ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu.

İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahları kullandıkları gerekçesiyle 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. DMO ayrıca, diğer bölgelerde ABD ile bağlantılı 3 geminin daha hedef alındığını bildirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Donanması, Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden gemileri, "ABD tarafından kandırılmamaları" ve "izinsiz rotalarda seyretmeye yönelik şüpheli eylemlerden kaçınmaları" konusunda uyardı. Gemilerin uyarılara uymaması halinde saldırı düzenleneceği belirtildi.

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