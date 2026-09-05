ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğu yönündeki açıklamasına İran'dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'den izinsiz geçtiğini öne sürdüğü 3 petrol tankeri ile bölgedeki ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Dünyanın gözünün çevrildiği Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki güç savaşı giderek sertleşiyor. Washington'ın boğaz üzerindeki kontrol iddiasına Tahran'dan meydan okuyan bir karşılık geldi. İran Devrim Muhafızları, "Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ve diğer bölgede ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık" açıklamasıyla ABD'ye açık mesaj verdi.