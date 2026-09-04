ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Gazze Şeridi’ndeki krizin çözümü için Filistinlilerin bölgeden çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarına sert bir çerçeve çizdi. Washington, Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesine, sınır dışı edilmesine veya zorunlu olarak başka bir bölgeye nakledilmesine yönelik hiçbir planı ya da öneriyi desteklemediğini açıkladı. ABD yönetimi, Donald Trump’ın daha önce bölgede ateşkesin sağlanmasına temel oluşturan 20 maddelik planının geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden çıkarılması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.

WASHINGTON'DAN KATZ'IN ÇIKIŞINA YANIT

ABD'li yetkili, Washington'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl bölgede ateşkesin sağlanmasına temel oluşturan 20 maddelik barış planına bağlılığını yineledi. Böylece İsrailli Bakan Katz'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin son açıklamaları ile Washington'ın ortaya koyduğu plan arasındaki yaklaşım farkı da bir kez daha gündeme geldi.

"ABD, GAZZE NÜFUSUNUN ZORLA YERİNDEN EDİLMESİNE YÖNELİK HİÇBİR ÖNERİYİ DESTEKLEMİYOR"

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze'de yaşanan krizin tek "çözümünün" bölgenin nüfustan arındırılması olduğu yönündeki açıklamasının sorulması üzerine ABD'li yetkili, Trump'ın 20 maddelik planının 12. maddesine dikkat çekti.

Yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının 12. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, hiç kimse Gazze'den ayrılmaya zorlanmayacak. Ayrılmak isteyenler bunu özgürce yapabilecek ve geri dönme özgürlüğüne sahip olacak. İnsanları Gazze'de kalmaya teşvik edecek ve daha iyi bir Gazze inşa etmeleri için onlara fırsat sunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'ın tavrını daha da netleştirerek, "ABD, Gazze nüfusunun zorla yerinden edilmesine, sınır dışı edilmesine veya zorunlu olarak başka bir yere nakledilmesine yönelik hiçbir planı veya öneriyi desteklemiyor" dedi.

GAZZE'DEKİ HERHANGİ BİR NÜFUS HAREKETİ İÇİN "GÖNÜLLÜLÜK" VURGUSU

Washington'dan gelen açıklamada Gazze'de yaşanabilecek herhangi bir nüfus hareketinin de hangi şartlara bağlı olması gerektiği ortaya konuldu.

ABD'li yetkili, Gazze'deki herhangi bir nüfus hareketinin "tamamen gönüllülük esasına dayanması gerektiğini" belirtti. Böylece ABD yönetimi, zorla yerinden etme, sınır dışı etme veya başka bir bölgeye mecburi nakil seçeneklerini desteklemediğini açık biçimde ortaya koydu.

Yetkili, Washington'ın Gazze'ye ilişkin önceliklerini de sıraladı. Buna göre ABD'nin önceliği Gazze'nin askerden arındırılması, istikrara kavuşturulması ve bölgenin Gazze sakinlerinin yararına yeniden inşa edilmesi.

TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasında Trump'ın planının yalnızca Gazze'nin mevcut durumuna ilişkin güvenlik ve yeniden yapılanma başlıklarını kapsamadığını da belirtti.

Yetkili, planın 20. maddesi kapsamında ABD'nin, İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve refah içinde bir arada yaşama yönünde siyasi bir gelecek konusunda uzlaşma sağlanması amacıyla taraflar arasında diyalog kurulmasına öncülük edeceğini söyledi.

Böylece Washington, Gazze'nin geleceğinde bir yandan askerden arındırma ve yeniden inşa hedeflerini öne çıkarırken diğer yandan İsrailliler ile Filistinliler arasında siyasi bir zeminin oluşturulmasını planın temel unsurlarından biri olarak gösterdi.

KATZ: "GÖÇ OLMADAN GAZZE İÇİN GERÇEK BİR ÇÖZÜM YOK"

Washington'dan gelen bu açıklamanın hemen öncesinde ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze'ye ilişkin sözleri dikkat çekmişti.

Katz, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik önerisini iptal etmediğini, yalnızca "dondurduğunu" savundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'nin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, "Sonuçta bu göç olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok" iddiasında bulundu.

GAZZE'NİN GELECEĞİNDE ABD-İSRAİL YAKLAŞIMI TARTIŞMASI

Katz'ın "göç" vurgusunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklama, Gazze'nin geleceği konusunda Washington ile İsrail hükümetindeki bazı yaklaşımlar arasındaki farklılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD yönetimi, Trump'ın 20 maddelik planına bağlılığını yinelerken özellikle zorla yerinden edilme, sınır dışı edilme ve zorunlu nakil seçeneklerine kapıyı kapattı. Washington, Gazze'deki nüfus hareketinin ancak tamamen gönüllü olması gerektiğini savunurken, bölgenin askerden arındırılması, istikrara kavuşturulması ve yeniden inşa edilmesini öncelikli hedefler arasında gösterdi.

Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmaların merkezinde ise şimdi iki farklı yaklaşım bulunuyor: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın "göç" olmadan çözüm olmayacağı yönündeki açıklaması ve Washington'ın "zorunlu yerinden etmeyi desteklemiyoruz" mesajı.