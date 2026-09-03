Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un, partisinin iktidara gelmesi halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarını ve para cezası uygulayacaklarını söylemesi, Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Bu skandal sonrası Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı.

Tanguy'un bir televizyon programındaki açıklamalarının ardından başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere farklı kesimlerden tepkiler yükseldi. Tartışma kısa sürede sosyal medyaya da taşındı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKARAK DAYANIŞMA MESAJI VERDİLER

Fransa'da başlayan tepki, Avrupa'nın farklı ülkelerine yayıldı. Farklı etnik köken ve inanç gruplarından çok sayıda kadın ve erkek, başörtüsü takarak Müslüman kadınlarla dayanışma mesajları paylaştı.

Paylaşımlarda, başörtülü kadınların damgalanmasına tepki gösterilirken bireylerin kıyafet tercihleri konusunda özgür olması gerektiği vurgulandı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, "Ben başörtülüyüm, bizi yasaklamak istiyorlar, ancak daha kalabalık olacağız", "Ceza yazmak isteyen gelsin", "Müslüman kadınlara destek" ve "Yasaklamak istiyorlarmış; ertesi gün ben" ifadeleri kullanıldı.

Başörtüsü üzerinden yürütülen tartışma, Fransa sınırlarını aşarak Avrupa genelinde özgürlük, ayrımcılık ve bireysel tercih ekseninde yeni bir tartışmanın gündeme gelmesine neden oldu.

SKANDAL BAŞÖRTÜ SÖZLERİ

Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Sebaihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde başörtüsü takan kadınlara para cezası uygulamak istediğini kaydetti.

Sebaihi, başörtüsü hakkında söz konusu partinin birçok yetkilisinin açıklamalarına ilişkin Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau'ya suç duyurusunda bulunduğunu kaydederek, tekrar edilen bu açıklamaların, dine dayalı ayrımcılığı teşvik etmeyi cezalandıran 29 Temmuz 1881 tarihli yasanın 24. maddesi açısından hukuki bir sorun teşkil ettiğini savundu.

Suç duyurusunda bulunarak, yargının söz konusu açıklamaların dine dayalı ayrımcılığa teşvik teşkil edip etmediğini belirlemesini hedeflediğine işaret eden Sebaihi, son 48 saatte RN partisinin birçok yetkilisinin, kamusal alanda başörtüsü yasağının uygulanmasına, başörtüsü takan kadınlara para cezası kesilmesine, bu konuda bir referandum düzenlenmesine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Sebaihi, "Bu tekliflerin arkasında, Müslüman kadınları hedef alan ayrımcı bir siyaset şekilleniyor. Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılık asla normalleştirilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.