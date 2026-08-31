Trump'tan İran'a saldırı tehdidi: Bu gece vuracağız ama bu saldırı sınırlı şekilde olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırısının ardından karşılık verileceğini belirterek, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump "İran'ı sınırlı şekilde ve bu gece vuracağız. İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağız. Buna gerek yok çünkü tamamen yenildiler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırılara karşılık verileceğinin altını çizerek "İran'ı sınırlı şekilde ve bu gece vuracağız. İran'ı tokatlayacağız. İran'da savaş sürecinde çok az füze kullandık. İran'la savaş bizim için nispeten küçük bir savaş. Büyük bir savaş değil. İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağız. Buna gerek yok. İran tamamen yenildi. Onları zaten yendim, bir de üstüne nükleer silah mı kullanacağım?" ifadelerini kullandı.