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Bakan Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Bişkek yolunda

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Bişkek yolunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek üzere Bişkek’e gittiklerini açıkladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Bişkek'e gidiyoruz. Bu yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim İshak Dar da bizimle beraber. İstanbul'da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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