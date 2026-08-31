Bakan Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Bişkek yolunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek üzere Bişkek’e gittiklerini açıkladı.