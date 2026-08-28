Donald Trump'tan İran çıkışı: "Çökmekte olan bir ülke"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. İran'ın "çökmekte olan bir ülke" olduğunu savunan Trump, Tahran yönetimiyle görüşmek isteyen tarafın kendisi olmadığını belirterek İran'ın anlaşmaya varmak için "yalvardığını" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN GÖRÜŞMEK İÇİN YALVARIYOR"

Trump, İran ile görüşmek isteyen tarafın kendisi olmadığını belirtti. ABD Başkanı, İran'ın anlaşmaya varmak için "yalvardığını" iddia etti.

"İRAN ÇÖKMEKTE OLAN BİR ÜLKEDİR"

Trump, İran'a ilişkin bir diğer paylaşımında ise doğrudan Tahran yönetimini hedef aldı. ABD Başkanı paylaşımında, "İran çökmekte olan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

FOX NEWS MUHABİRİNİ HEDEF ALDI

Trump'ın açıklamalarının bir diğer bölümünde Fox News muhabiri Jonathan Hunt yer aldı. Hunt'ın İran konusunda "hatalı haber yaptığını" belirten Trump, kendisinin İran ile görüşmek istediği yönündeki anlatıma karşı çıktı.