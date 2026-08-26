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Trump'tan CIA direktörünün Moskova ziyaretine ilişkin açıklama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'tan CIA direktörünün Moskova ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini belirtti. ABD Başkanı Trump da ziyarete ilişkin "Ratcliffe'in Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir." dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi İstihbarat (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Rus mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump da ziyarete ilişkin "Ratcliffe'in Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir." dedi.

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