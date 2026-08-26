Trump yönetiminin, konsolosluk görevlilerine yönelik kapsamlı eğitim programı nedeniyle dünya genelindeki göçmen vizesi başvurularını geçici olarak durdurduğu bildirildi. Kararın, ABD'nin göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik daha geniş kapsamlı adımlarının bir parçası olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, konsolosluk görevlilerine yönelik "kapsamlı eğitim" programına imkan sağlamak amacıyla dünya genelindeki göçmen vizesi başvurularını geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Financial Times'ın (FT) haberine göre karar, ABD yönetiminin, ülkede kamu yardımına ihtiyaç duyma ihtimali bulunan kişilerin vize almasını engellemeye yönelik uygulamaları sıkılaştırmaya çalıştığı dönemde geldi.

ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarında planlanmış mülakatları bulunan başvuru sahiplerine, randevularının yeniden planlandığı ve yeni tarih ile saatlerin kendilerine bildirileceği yönünde e-postalar gönderildi.

ABD: VİZE BAŞVURULARI KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, FT'ye yaptığı açıklamada, "Daha müreffeh bir Amerika, vize başvurusunda bulunan kişilerin ABD yasaları ve düzenlemelerinde tanımlanan şekilde kamuya yük olma ihtimalinin bulunmamasını ve ihtiyaç sahibi nitelikli Amerikalılara ayrılan kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalinin düşük olmasını sağlamaktan geçer." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın bu ay, "küresel bir eğitim girişimi" başlattığı belirtildi.

Sözcü, bu girişimin amacını, tüm konsolosluk görevlilerinin her vize başvuru sahibini kapsamlı ve tutarlı biçimde değerlendirebilmek için gerekli donanıma sahip olmasını sağlamak şeklinde açıkladı.

RANDEVULARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanlığı, göçmen vizesi randevularının ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise herhangi bir tarih vermedi.

Bakanlık, "Bu kapsamlı eğitime imkan sağlamak amacıyla vize hizmetlerine ilişkin randevular yeniden düzenlenecektir." açıklamasını yaptı.

Washington'daki göçmenlik hukuku firması Fragomen'da görev yapan avukat Brian Simmons, karardan etkilenen çok sayıda başvuru sahibinin zaten binlerce dolar harcadığını ve planlanan mülakatlara katılabilmek için hayatlarında önemli değişiklikler yaptığını, ancak randevularının son anda iptal edildiğini söyledi.

TRUMP YÖNETİMİ GÖÇ POLİTİKALARINI SIKIŞTIRIYOR

Göçmen vizesi başvurularına yönelik askıya alma kararı, Trump yönetiminin ABD'nin göç politikalarını daha da sıkılaştırmaya yönelik adımlar attığı dönemde geldi.

Trump daha önce vizeler ve yeşil kartlara yönelik yeni sınırlamalar getirilmesi ve mülteci yerleştirme programının neredeyse tamamen sona erdirilmesi gibi adımlar atmıştı.

Son karar da yönetimin göçmenlik politikalarını daha sıkı bir denetime tabi tutma girişimlerinin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

75 ÜLKEYE YÖNELİK BAŞVURU DURDURMA KARARI DA MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ

ABD'nin son hamlesi, geçen hafta verilen bir mahkeme kararının ardından geldi.

Federal bir yargıç, Trump yönetiminin çoğunluğu daha yoksul 75 ülkeden gelen kişilerin göçmenlik başvurularını durdurma kararını iptal etmişti.

Yönetim, söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD'de kamu yardımına ihtiyaç duyabileceğini savunuyordu.

Yeni uygulamayla birlikte dünya genelindeki göçmen vizesi başvurularının, konsolosluk görevlilerine yönelik kapsamlı eğitim süreci kapsamında yeniden değerlendirmeye tabi tutulması bekleniyor.