Tayr Debba beldesinde ise İsrail mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Tayr Harfa ile Mecdelzun beldeleri arasındaki bölgeye iki hava saldırısı daha düzenlendi. İsrail ordusu Mansuri ve Mecdelzun'da bombardıman gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sur kentine ve Mansuri beldesine iki hava saldırısı düzenledi. Tayr Harfa beldesinin dış kesimlerindeki Vadi Hasan bölgesi de bombalandı.

Bazı bölgelerde yangın çıkarken, İsrail mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir Lübnanlı yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre saldırılara arazi tahribatı, toprak barikatların kurulması ve askerî araç hareketliliği eşlik etti.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgede hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye'deki beldeleri hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye beldelerine saldırı düzenledi. (Foto: AA)

MERCİİYYUN'DA ASKERÎ HAREKETLİLİK

İsrail ordusu Merciiyyun'da Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerini bombalarken, Beni Haiyan beldesi topçu ateşiyle hedef alındı.

Bombardıman sırasında bölgede askerî araç hareketliliğinin yanı sıra kazma ve yakma faaliyetleri yürütüldü.

İsrail topçusunun Hamamas Tepesi altındaki Merciiyyun Ovası'nı hedef almasının ardından bölgede yangın çıktı.

İsrail savaş uçakları Deyr Meymas beldesinde Litani Nehri yatağını da vurdu. NNA'ya göre Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail kuvvetleri kavşak noktalarına toprak barikatlar kurdu.

BİNT CUBEYL VE NEBATİYE HEDEF ALINDI

Bint Cubeyl'de Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşiyle hedef alındı. Hillet Haris bölgesinden hareket eden askerî araçlara ağır makineli tüfek ateşi eşlik etti.

Nebatiye'de ise İsrail ordusu Zavtar eş-Şarkiyye bölgesine saldırı gerçekleştirdi.

Bir İsrail İHA'sı Davhat Kefr Rumman yolundaki bir aracı güdümlü füzeyle hedef aldı. NNA'nın aktardığına göre füzenin zemine çarpması sonucu araçta hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.

Savaş uçakları bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

NNA ayrıca bir İsrail birliğinin Meyfedun beldesindeki es-Savvan Tepesi'ne girerek bölgedeki bir eve konuşlandığını bildirdi.

SALDIRILAR ANLAŞMAYA RAĞMEN SÜRÜYOR

İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Lübnan makamlarına göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.