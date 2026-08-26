Doğu Denizi'nde Rusya ile Güney Kore arasında gerilim: Savaş jetleri havalandı

Güney Kore ile Rusya arasında Doğu Denizi semalarında tansiyon yükseldi. Rusya'ya ait çok sayıda askeri uçağın Güney Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (ADIZ) girmesi üzerine, Güney Kore ordusu teyakkuza geçerek savaş uçaklarını acil kalkışla bölgeye sevk etti.

Güney Kore semalarında tehlikeli bir gerginlik yaşandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Rusya'ya ait çok sayıda askeri uçağın dün öğleden sonra Dokdo adacıkları ve Ulleung Adası yakınlarında Güney Kore'nin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdiğini duyurdu. JCS'den yapılan açıklamada, "Güney Kore ordusu, Rus askeri uçaklarını ADIZ'e girmeden önce tespit etmiş ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla kendi savaş uçaklarını havalandırmıştır" denildi.

Rus uçaklarının kısa bir süre sonra ADIZ'i terk ettiği kaydedilirken, Güney Kore hava sahasının ihlal edilmediği vurgulandı. Yaşanan olay, haziran ayı sonlarında Çin ve Rusya'ya ait 10'a yakın askeri uçağın Güney Kore'nin doğu ve güney suları semalarında kısa süreliğine ADIZ'e girmesinin ardından yaşanan son gerginlik olarak kayıtlara geçti.





POTANSİYEL TEHDİTLERİ BELİRLEMEDE KULLANILIYOR

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.