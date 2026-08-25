İsrail’in propaganda mekanizması yeniden devrede: Hedefte Türkiye var

İSTENMEYENİ KARALA: Tel Aviv yönetimi, kendi politikalarına karşı çıkan herkesi hedef alıyor. Daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han ve Birleşmiş Milletler Raportörü Francesca Albanese gibi isimler, "Gazze'de soykırım var." dedikleri için İsrail'in kara listesine alınmıştı. Şimdi ise İsrail'in başlıca hedeflerinden biri ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack oldu. Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısını açıkça eleştirmişti.

İsrail yönetimi içindeki siyonist zihniyet bir kez daha devreye girdi. Tel Aviv yönetimi, bu kez Türkiye düşmanlığında geçmiştekilere benzer taktikleri hayata geçirdi. İsrail ordusu içinde medyayı kontrol etmek amacıyla çalışan Hasbara birimi, günlerdir Türkiye karşıtı yalanları yaymaya çalışıyor. İşte İsrail'in izlediği kirli propaganda yöntemlerinden bazıları:

TAHRİK VE PROPAGANDA: İsrail'in Suriye'deki boş askerî üsse saldırmasından bu yana ülke basınında Türkiye karşıtı tehditler içeren analizler yayımlanıyor. Jerusalem Post gazetesinde, "İstanbul'u da hedef alabiliriz." ifadesinin kullanıldığı bir yazı yayımlandı.

MAĞDURİYET SENARYOLARI: Siyonist zihniyetin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sık başvurduğu yöntemlerden biri de mağduriyet söylemi oldu. Bu kez Türkiye'yi kendisine tehdit olarak gösteren İsrail, yeniden mağdur rolüne büründü. Gazze'de soykırım yapan, Batı Şeria'da etnik temizlik uygulayan, 100 bin Filistinliyi katleden ve 9 ülkeye saldıran İsrail, dünya kamuoyuna kendisini mağdur tarafmış gibi yansıtıyor.

YALANLAR İŞBAŞINDA: İsrailli siyasetçi Eli Hazan, "Doğru olması önemli değil, artık doğrunun hiçbir önemi yok. Lehimize olan bir yalanı doğru gibi dünyaya aktarmalıyız." sözleriyle ülkesinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İFTİRAYA DOYMUYORLAR: İsrail ordusunun raporunda bile Türkiye'nin Suriye'deki söz konusu üste askerî varlık göstermediği kabul edilirken Netanyahu ve çevresindekiler, günlerdir bu iddiayı dünya kamuoyuna aktarıyor.