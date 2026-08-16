Fransa'da yangınlar devam ederken Macron tatilde: Jet ski fotoğrafları tepki çekti
Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları gündem oldu. Macron, yangınlara rağmen tatiline devam ettiği gerekçesiyle eleştirildi.
Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan orman yangını devam ediyor. Alevler nedeniyle yaklaşık bin 100 hektarlık alan zarar görürken, Luglon köyünde yaşayan 525 kişi de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangınla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski kullanırken çekilen fotoğraflarının yayımlanması ülkede tartışma yarattı.
Fransa'da yayımlanan haftalık haber dergisi Paris Match'e poz veren Macron'un jet ski üzerindeki görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanının, ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları sürerken tatiline devam etmesi eleştirilerin odağına yerleşti.
Macron'un görüntülerinin sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşılmasıyla birlikte, yangınlarla mücadele devam ederken cumhurbaşkanının tatil tercihine yönelik tepkiler arttı.