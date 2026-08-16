Fransa'da yangınlar devam ederken Macron tatilde: Jet ski fotoğrafları tepki çekti

Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski kullanırken çekilen fotoğrafları gündem oldu. Macron, yangınlara rağmen tatiline devam ettiği gerekçesiyle eleştirildi.