1,5 yıl sonra yeniden! Rusya'dan Suriye'ye yolcu uçağı indi

Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Şam Havalimanı'na iniş yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Şam Havalimanı'na ulaştı.

Suriye Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan yerel saatle 09.00'da havalandı.

Yaklaşık 4 saat 50 dakika sürmesi planlanan uçuşun ardından uçak, Uluslararası Şam Havalimanı'na iniş yaptı.

SURİYE'NİN ULUSLARARASI HAVA ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Semih Urabi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Şam-Moskova hava hattının yeniden açılmasının Suriye'nin bölgesel ve uluslararası hava ulaşım ağına dönüşü açısından önemli olduğunu söyledi.

Urabi, Suriye Hava Yolları'nın yeni bir anlayışla bölgesel ve uluslararası uçuş ağını genişletmeyi hedeflediğini ifade etti.

Suriye'yi dünyanın önemli başkentleri ve şehirleriyle yeniden bağlamanın kurumun öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu aktaran Urabi, Suriye Hava Yolları'nın gelecek dönemde Avrupa'da 4 yeni destinasyona uçuş başlatmasının planlandığını kaydetti.

Uçuş ağının genişletilmesiyle yurt dışında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılmasının da amaçlandığını belirten Urabi, Moskova hattının ardından Halep ve Lazkiye havalimanlarına yönelik uçuşların da değerlendirildiğini aktardı.