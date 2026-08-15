Siyonist ordu ateşkesi yine çiğnedi! İsrail’den Lübnan’a saldırı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Taluse beldesine düzenlediği saldırının ardından bölgede şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırının ardından patlamanın nasıl gerçekleştirildiği ve bölgede ne kadar hasar oluştuğu henüz açıklanmazken, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve sivil kayıplarına yönelik tepkiler büyüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Taluse beldesini hedef aldı. İsrail saldırısının ardından bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın niteliği ve yol açtığı hasara ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Saldırı, İsrail ile Lübnan arasında yürürlükte bulunan ateşkese rağmen gerçekleşti. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle sivillerin güvenliği konusundaki endişeler de arttı.

11 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının daha önce Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah, saldırılara yazılı açıklamayla tepki göstererek İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivillerin ölümüne yol açan saldırılar düzenlediğini belirtti.

İSRAİL'DEN TARTIŞMA YARATAN İTİRAF

İsrail Başbakanlık Ofisi ise ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, bölgeye sivillerin Hizbullah tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

İsrail'in açıklaması, Lübnan'ın güneyindeki saldırıların ardından yaşanan sivil kayıpları tartışmanın merkezine taşıdı.

LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIR

İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar sırasında yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatıldı. Ancak İsrail'in saldırıları, ateşkesin uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.