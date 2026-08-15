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Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya’nın Flores bölgesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer tarafından henüz can ve mal kaybı hakkında resmi açıklama gelmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

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