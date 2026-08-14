Selena Gomez ve ruh sağlığı girişimi Wondermind'ın diğer kurucuları, şirketin geleceği ve Gomez'in şirketteki rolü konusunda yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava edildi.

Selena Gomez ve ruh sağlığı girişimi Wondermind'ın diğer kurucuları, yatırımcıların şirketin geleceği ve Gomez'in şirketteki rolü konusunda yanıltıldığı iddiasıyla dava edildi.

Beş yatırımcı, iki yatırım şirketi aracılığıyla, Wondermind Global, Selena Gomez, Gomez'in annesi Mandy Teefey ve eski iş ortağı Daniella Pierson'a karşı perşembe günü Delaware'deki federal mahkemede dava açtı.

Davacılar, şirketin liderliği, planlanan ürünleri ve potansiyel gelir kaynakları konusunda kendilerine güvence verilmesinin ardından 2022 yılında Wondermind'ın A Serisi imtiyazlı hisselerine yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirtti.

2021 yılında kurulan Wondermind, kendisini erişilebilir ruh sağlığı içerikleri, podcast'ler, çalışma kâğıtları ve bültenler sunan bir "zihinsel fitness" platformu olarak tanımlıyor.

YATIRIMCILARA GOMEZ'İN ŞİRKETTEKİ ROLÜ NASIL ANLATILDI?

Dava dilekçesine göre Gomez, şirketin kurucu ortağı, baş etki sorumlusu ve pazarlama yöneticisi olarak tanıtıldı.

Yatırımcılar, Gomez'in şirketin geliştirilmesi ve tanıtımında yakından rol alacağı konusunda kendilerine bilgi verildiğini öne sürdü. Buna, Gomez'in geniş sosyal medya takipçi kitlesinin şirketin tanıtımı için kullanılacağı da dahildi.

Davada ayrıca yatırımcılara Wondermind'ın JPMorgan ve Fidelity gibi büyük işverenlerle ortaklıklar kurduğu veya bu ortaklıkları geliştirdiği ve reklam anlaşmaları, ünlülerin yer aldığı kapak haberleri ile bir mobil uygulama hazırladığı yönünde bilgi verildiği iddia edildi.

"ORTAKLIKLAR YOKTU, UYGULAMA HİÇ YAPILMADI"

Yatırımcılar, dava dilekçesinde kendilerine aktarılan projelerin gerçekleşmediğini öne sürdü.

Dilekçede, "Ortaklıklar mevcut değildi. Girişimler hiçbir zaman hayata geçmedi. Uygulama hiçbir zaman geliştirilmedi." iddiasına yer verildi.

Davacılar ayrıca Wondermind'ın kötüleşen mali ve operasyonel sorunlarını kendilerine açıklamadığını savundu.

Yatırımcılar, sorunların büyük bölümünü ancak Eylül 2025'te yayımlanan bir medya araştırmasının ardından öğrendiklerini iddia etti.

YATIRIMCILAR ZARARLARININ KARŞILANMASINI İSTİYOR

Dava kapsamında menkul kıymet dolandırıcılığı, genel hukuk kapsamında dolandırıcılık, sözleşme ihlali ve diğer bazı ihlal iddiaları yöneltiliyor.

Davacılar, yatırımlarının iptal edilmesini veya uğradıkları zararların tazmin edilmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra faiz, hukuki masraflar ve avukatlık ücretlerinin de karşılanmasını istiyor.

ESKİ İŞ ORTAĞI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Daniella Pierson ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Pierson, kendi pozisyonunu destekleyen belgeleri ve mali kayıtları sunma fırsatını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ayrıca yatırımcılardan alınan paraları kişisel harcamaları için kullanmadığını da reddetti.

Selena Gomez, Mandy Teefey ve Wondermind ise dava hakkında kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Dava dilekçesinde yer alan suçlamalar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.