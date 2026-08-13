ABD'de The Economist ve YouGov tarafından yapılan ankette, Başkan Donald Trump'ın görev performansına yönelik destek oranının yüzde 33 olduğu açıklandı. Ankete katılanların yüzde 62'si Trump'ın görev yapma biçimini onaylamadığını belirtti.

ABD'de yapılan yeni bir ankette, Başkan Donald Trump'ın görev performansına yönelik onay oranının yüzde 33 olduğu görüldü.

The Economist ve YouGov tarafından 7-10 Ağustos tarihlerinde, 18 yaş üzerindeki 1589 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Trump'ın başkanlık görevini yerine getirme biçimi değerlendirildi.

CUMHURİYETÇİLERDE DESTEK YÜZDE 79

Anket sonuçlarına göre Trump'ın performansını onaylayanların oranı yüzde 33 olurken, katılımcıların yüzde 62'si bu performansı onaylamadığını ifade etti.

Trump'a yönelik destek oranının Cumhuriyetçi seçmende yüzde 79 seviyesinde olduğu, Demokrat seçmende ise yüzde 4 olarak ölçüldüğü aktarıldı.

İRAN SAVAŞI VE EKONOMİ BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

ABD medyasındaki değerlendirmelerde, Trump'ın İran savaşı ve ekonomi gibi konulardaki tutumunun seçmen görüşlerinde ayrışmaya neden olduğu yorumu yapıldı.

Quinnipiac Üniversitesinin temmuz sonundaki anketinde de genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranının yüzde 32'ye düştüğü, Cumhuriyetçi seçmendeki desteğin ise yüzde 76 olarak ölçüldüğü belirtilmişti.