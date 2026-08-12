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Trump'ın "en güvendiği" Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt görevinden ayrılıyor! ABD Başkanı kararı duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'ın "en güvendiği" Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt görevinden ayrılıyor! ABD Başkanı kararı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, basın sözcüsü Karoline Leavitt'in ağustos ayı sonunda görevden ayrılacağını duyurdu. Trump açıklamasında Leavitt'in dışarıdan danışman olarak görev yapmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leavitt'in ailesine daha fazla zaman ayırabilmek için bu kararı aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Karoline Leavitt için ʺen güvendiği yardımcısıʺ ifadesini kullanarak ay sonunda görevden ayrılacağını belirtti. (Foto: EPA) ABD Başkanı Donald Trump, Karoline Leavitt için ʺen güvendiği yardımcısıʺ ifadesini kullanarak ay sonunda görevden ayrılacağını belirtti. (Foto: EPA)

LEAVİTT DIŞARIDAN GÖREVİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK

Trump paylaşımında, "Beyaz Saray'ın harika sözcüsü ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocuklarıyla ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararını tamamen anlıyor ve saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Leavitt'in Kongre ara seçimlerinde kendisine danışmanlık yapmaya devam edeceğini ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkinliğini sürdüreceğini aktardı.

Leavitt dışarıdan danışman olarak görevini sürdürmeye devam edecek. (Foto: EPA)Leavitt dışarıdan danışman olarak görevini sürdürmeye devam edecek. (Foto: EPA)

"EN İYİ BEYAZ SARAY SÖZCÜLERİNDEN BİRİ OLDU"

Trump, Leavitt için yaptığı değerlendirmede, "Karoline, bu makamın tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olmuştur. Harika bir iş çıkardığın için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana Beyaz Saray Sözcülüğü görevini sürdüren Leavitt, 28 yaşında göreve gelerek "Beyaz Saray'ın en genç sözcülerinden biri" olarak kayıtlara geçti.

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