Hürmüz’de sıcak çatışma iddiası! ABD’nin gemiye ateş açtığı öne sürüldü

ABD güçlerinin, İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını delmeye çalıştığı öne sürülen Panama bayraklı bir gemiye ateş açtığı iddia edildi. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimde ABD'li bir askeri helikopterin, uyarılara rağmen ilerleyen geminin dümenine ateş açtığı belirtilirken, olay bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

ABD ile İran arasındaki gerilim bu kez denizde patlak verdi. ABD kuvvetlerinin, Trump yönetiminin İran'ı ekonomik açıdan sıkıştırma girişimleri kapsamında uyguladığı öne sürülen deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı bir gemiye saldırdığı iddia edildi.

İddiayı, ismini açıklamayan ABD'li bir yetkili Wall Street Journal'a verdiği demeçte gündeme getirdi. Yetkili, ABD'nin bugün erken saatlerde Hürmüz ablukasını delmeye çalışan bir gemiye müdahale ettiğini savundu.

ABD'DEN GEMİYE ATEŞ!

ABD'li yetkilinin aktardığı bilgilere göre, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uygulamakla görevli ABD personelinin uyarılarına rağmen gemi ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine bir ABD askeri helikopterinin geminin dümenine ateş açtığı ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu saldırının Trump yönetiminin İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendirmesine yer verildi.

ABD'li yetkili, saldırının ardından gemide bulunan mürettebatın başka bir sivil gemiye aktarılmaya çalıştığını da iddia etti.

Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

"VELA NOVA" VURULDU!

Denizcilik güvenliği firması Vanguard ise bölgede yaşanan saldırıya ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Vanguard'ın ilk raporuna göre, Panama bayraklı "Vela Nova" isimli konteyner gemisi, Pakistan kıyılarından yaklaşık 71 deniz mili açıkta, Umman Körfezi'nde batıya doğru seyrederken bir helikopterden ateşlenen füzeyle vuruldu.

Vanguard, saldırının ardından gemide yangın çıktığını belirterek, "Füze, gemiye isabet etti ve daha sonra söndürülen bir yangına neden oldu." ifadelerini kullandı.

17 MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Saldırıya uğradığı belirtilen gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden büyüyen yetki ve abluka gerilimi, denizdeki ilk sıcak temas iddiasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Geminin neden durdurulmak istendiği ve saldırının ABD tarafından resmen doğrulanıp doğrulanmayacağı ise merak konusu oldu.