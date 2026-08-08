ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Todd Blanche, Demokratların, Adalet Bakanlığının siyasallaştırılacağı yönündeki itirazlarına rağmen, Cumhuriyetçilerin desteğiyle cumartesi günü ABD Adalet Bakanı olarak onaylandı.

Blanche, daha önce geçici olarak ABD'nin en üst düzey kolluk görevlisi görevini yürütüyordu. Hükümete katılmadan önce Trump'ın çeşitli ceza davalarında özel avukatlığını üstlenen Blanche, Senato'da yapılan oylamada 50'ye karşı 49 oyla Adalet Bakanı olarak onaylandı.

Cumhuriyetçilerin kıl payı kontrol ettiği Senato'daki oylamada tüm Cumhuriyetçi senatörler Blanche'a destek verirken, Demokratların tamamı karşı oy kullandı.