Aliyev ve Trump arasında kritik temas

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Başkanı Donald Trump, Washington Barış Zirvesi’nin 1’inci yıl dönümünde telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Zengezur Koridoru ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı.

Görüşmede taraflar, Washington Barış Zirvesi'nin yıl dönümü vesilesiyle memnuniyetlerini ifade ederken, Trump'ın öncülüğünde imzalanan Ortak Bildiri ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın paraflanmasının bölgede çatışmaya son verdiği ve barışı tesis ettiği vurgulandı. Aliyev, Washington Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapması ve barış gündemine verdiği katkılardan dolayı Donald Trump'a teşekkürlerini iletti. Trump da barış sürecinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in rolünü takdir etti. Görüşmede, geçtiğimiz 1 yıl içerisinde bölgede barış ve istikrarın sağlandığı, bölgede barışa zarar verebilecek herhangi bir olayın yaşanmadığı memnuniyetle ifade edildi. Aynı zamanda Azerbaycan'ın petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı, transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a taşınması ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin başlaması olumlu gelişmeler olarak kaydedildi.

Görüşmede, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (Zengezur Koridoru) projesinin bölgesel bağlantılar açısından önemi vurgulandı ve Azerbaycan topraklarındaki ulaştırma altyapısı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi. Ermenistan topraklarında ise TRIPP projesi kapsamındaki çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması beklendiği ifade edildi.

İKİLİ İLİŞKİLER DE ELE ALINDI

Aliyev ve Trump ayrıca ikili gündeme ilişkin konuları da görüştü. Azerbaycan ile ABD arasında stratejik ortaklığa ilişkin belgenin imzalanması "tarihi bir olay" şeklinde değerlendirilirken, Azerbaycan-ABD ilişkilerinin nitelik olarak yeni ve yüksek bir seviyeye ulaştığı, stratejik nitelik taşıdığı vurgulandı ve bunun da geniş bir bölgede barış ve istikrara katkı sağladığı belirtildi. Aliyev, G20'ye davetinden dolayı ABD Başkanı'na teşekkürlerini iletti.

Görüşmenin devamında Azerbaycan-ABD stratejik ortaklık ilişkilerinin bundan sonra da başarılı bir şekilde gelişeceğine dair duyulan güven ifade edildi.

ALİYEV'DEN TRUMP'A MEKTUP

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev aynı zamanda Trump'a tarihi Washington Zirvesi'nin 1'inci yılı dolayısıyla bir mektup gönderdi. Mektubunda ABD'nin ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın temelini atan tarihi Washington Zirvesi'nin üzerinden tam 1 yıl geçtiğini belirten Aliyev, "Bir yıl önce üzerinize tarihi bir sorumluluk alarak Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesis edilmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda bir dönüm noktası oluşturdunuz. Kararlılığınız ve sarsılmaz iradeniz sayesinde, 30 yıl boyunca devam eden çatışmanın tamamen sona ermesine, halklarımız için barış ve karşılıklı ortaklık döneminin temelini atmaya nail oldunuz. Beyaz Saray'da sizin huzurunuzda imzaladığımız üçlü Ortak Bildiri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında paraflanan barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin Anlaşma, AGİT Minsk Grubu'nun feshi ile ilgili kabul edilen ortak başvuru, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasında belirleyici rol oynadı ve gelecekte sürdürülebilir kalkınma ve karşılıklı iş birliği için parlak bir sayfa açtı. Aynı zamanda barış inşası çabalarınızın önemli sonuçlarından biri olan TRIPP projesi, Güney Kafkasya'da çok taraflı ekonomik iş birliğinin, ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgenin barış gündeminin teşvik edilmesiyle ilgili sergilediğiniz güçlü liderliğinizden dolayı size bir kez daha derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Azerbaycan toplumunun bölgede oluşan barış ortamına uyum sağlamaya başladığını belirten Aliyev, "Geçtiğimiz yıl içerisinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a yük taşımacılığına getirilen kısıtlamalar kaldırıldı, Azerbaycan'ın petrol ürünlerinin, üçüncü ülkelerden ise tahıl ve diğer ürünlerin ülkemiz topraklarından geçirilerek Ermenistan'a ihraç edilmesine başlandı. Barışın ekonomik, ticari ve diğer alanlardaki gerçek faydalarına tanık oluyor, onu daha da güçlendirmek ve somut faaliyetlere dönüştürmek, karşılıklı güven ortamı oluşturmak için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"34 YILLIK DİPLOMATİK İLİŞKİLER TARİHİNİN EN YÜKSEK ZİRVESİNDE"

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Washington'da gerçekleştirilen görüşmenin, Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkiler açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Aliyev, "Söz konusu görüşmenin sonucunda devletlerarası ilişkilerimiz nitelik olarak yeni bir stratejik ortaklık aşamasına girmiştir. 6 ay sonra ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın Azerbaycan'a ziyareti sırasında karşılıklı yatırımlar, ticaret, enerji, bağlantılar, ulaştırma, yapay zeka ve güvenlik alanlarını kapsayan Stratejik Ortaklık Şartı'nın imzalanması, ayrıca son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen üst düzey ve yüksek seviyeli temaslar ve varılan anlaşmalar, kısa bir zaman diliminde katettiğimiz başarılı yolun ve sizin Azerbaycan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine verdiğiniz önemin göstergesidir. Aynı zamanda, Özgürlüğü Destekleme Yasası'nın Azerbaycan'a yönelik kısıtlamalar getiren 907. maddesinin uygulanmasının askıya alınması süresinin uzatılmasına ilişkin kararınızı, tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Azerbaycan-ABD ilişkilerinin bugünkü düzeyi, 34 yıllık diplomatik ilişkiler tarihinin en yüksek zirvesinde bulunmaktadır. Bu büyük başarıya, özellikle stratejik ortaklığımızın tesis edilmesi ve derinleştirilmesindeki eşsiz hizmetlerinizden dolayı, şahsım ve tüm Azerbaycan halkı adına size bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bundan sonra da Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluğa, karşılıklı güven, saygı ve desteğe dayanan ilişkileri ve stratejik ortaklığı genişletmek ve yeni içerikle zenginleştirmek azmindeyiz" ifadelerini kullandı.