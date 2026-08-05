İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, yetkililer sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha süreceğini bildirdi.

İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin 27 büyük kentinin tamamında en yüksek seviyedeki "kırmızı alarm" uygulamasına geçildi. Yetkililer, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanlığının yayımladığı son bültende, daha önce 25 kentte uygulanan 3. seviye kırmızı alarm sistemine iki kentin daha eklendiği bildirildi. Böylece kırmızı alarm kapsamındaki kent sayısı 27'ye yükseldi.

SICAK HAVA DALGASI BİR HAFTA DAHA SÜRECEK

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

UYARI TÜM TOPLUMU KAPSIYOR

İtalya Sağlık Bakanlığı, "3. seviye" olarak tanımlanan kırmızı alarmın uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı açısından sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlık, uyarının yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişileri değil, sağlıklı bireyleri de kapsadığına dikkati çekti.

YILIN DÖRDÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI

Kaynak metne göre İtalya, bu yıl dördüncü kez şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Önceki sıcak hava dalgalarında aşırı sıcaklara bağlı can kayıpları yaşandığı bildirildi.