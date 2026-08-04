Trump'a 25 eyaletten tarife resti! Mahkemeye taşıdılar

ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerine karşı dava açtı. California, Arizona ve Oregon başsavcılarının öncülüğündeki koalisyon, Trump yönetimini "yetkisini aşmak" ve "yasaları ihlal etmekle" suçlayarak kararın iptalini talep etti.

Trump yönetiminin son tarife hamlesi, bu kez ülke içinde büyük bir hukuk mücadelesini beraberinde getirdi. California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülüğünde bir araya gelen 25 eyalet, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak yeni gümrük vergilerinin iptalini istedi.

"YETKİSİNİ AŞTI" SUÇLAMASI

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal sınırları aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü. Başsavcılar, söz konusu tarifelerin gerçek bir hukuki gerekçeye dayanmadığını ve daha önce mahkemelerce hukuka aykırı bulunan uygulamaların yeniden yürürlüğe sokulmaya çalışıldığını savundu.

Eyaletler, mahkemeden tarife kararının hukuka aykırı ilan edilmesini, yürürlüğünün durdurulmasını ve bu kapsamda tahsil edilen gümrük vergilerinin iade edilmesini talep etti.

"TRUMP YASALARI İHLAL ETMEYİ GÖZE ALIYOR"

California Başsavcısı Rob Bonta, Trump yönetimine sert sözlerle yüklendi. Bonta, "Başkan Trump, Amerikalıların yaşam maliyetini artırma konusunda o kadar kararlı ki bunu yapmak için yasaları tekrar tekrar ihlal etmeyi göze alıyor." dedi.

Bonta ayrıca bunun Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı şekilde uygulamaya yönelik üçüncü girişimi olduğunu belirterek, "Yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı üçüncü kez dava açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDE KAOSA YOL AÇTI"

Arizona Başsavcısı Kris Mayes ise tarifelerin vatandaşın cebini doğrudan etkilediğini savundu. Mayes, uygulamanın market fiyatlarını artırdığını, küçük işletmelerin maliyetlerini yükselttiğini ve "ekonominin neredeyse her sektöründe kaosa yol açtığını" öne sürdü.

Oregon Başsavcısı Dan Rayfield de gümrük vergilerini "yasa dışı" olarak nitelendirerek, "Bu vergilerin bedelini yabancı hükümetler değil, ABD halkı ödüyor." dedi.

60 TİCARET ORTAĞINA YENİ TARİFE

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Temmuz'da, zorla çalıştırma yoluyla üretildiği değerlendirilen malların ithalatını önlemede yetersiz kalındığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Söz konusu tarife kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin daha önce IEEPA kapsamında uygulanan tarifeleri hukuka aykırı bulmasının ardından yürürlüğe alınan geçici küresel tarifelerin süresinin dolmasına bir gün kala devreye sokulmuştu.