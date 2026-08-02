Ermenistan'da yeni seçilen Ulusal Meclisin ilk oturumu siyasi açıdan dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin en üst düzey ruhani lideri Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin, ülke tarihinde ilk kez yeni parlamentonun açılış oturumuna davet edilmedi.

Karar, muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekerken Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında uzun süredir devam eden gerilimi bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.

ERMENİSTAN'DA TARİHİ İLK: KAREKİN'E DAVET YOK

II. Karekin, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin en üst düzey ruhani lideri ve Ermenistan'da önemli sembolik ağırlığa sahip isimlerden biri.

Yeni seçilen parlamentonun ilk oturumuna kilise liderinin katılması bugüne kadar sürdürülen bir gelenekti. Ancak bu kez II. Karekin'e davet gönderilmedi.

Böylece Ermenistan tarihinde ilk kez Ermeni Apostolik Kilisesi'nin lideri yeni parlamentonun ilk oturumunda yer almadı.

Muhalefet milletvekilleri karara tepki gösterdi.

DAVET KRİZİNİN ARKASINDA NE VAR?

Gelişmenin arka planında Paşinyan yönetimi ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında son yıllarda giderek belirginleşen siyasi gerilim bulunuyor.

Kilise, Paşinyan hükümetinin ülke içerisindeki en güçlü eleştirel odaklarından biri haline geldi.

II. Karekin de özellikle Ermenistan'ın güvenliği ve Azerbaycan ile ilişkiler konusunda Paşinyan yönetimine yönelik eleştirilerini birçok kez kamuoyuna açıkladı.

Bu nedenle parlamentonun açılışında yaşanan gelişme, yalnızca protokol kapsamında alınmış sıradan bir karar olarak görülmüyor. Karekin'in davet edilmemesi, hükümet ile kilise arasındaki siyasi mücadelenin sembolik kurumlara da yansımasının yeni bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.