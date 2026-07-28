"Bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmanın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği analizde; büyüme, ısınma, kış tüketimi ve saat ayarlaması dikkate alındığında yaklaşık 540 milyon liralık tasarrufa katkı sağladığı görüldü. Bu da uygulamanın çok ciddi pozitif etkisini ortaya koydu."

Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Uygulamanın ekonomik etkilerine ilişkin dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmanın sonuçlarını paylaşmıştı.

Kalıcı yaz saati uygulaması, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde yürürlüğe alınırken, kararın temel gerekçeleri arasında enerji verimliliğinin artırılması, gün ışığından daha fazla yararlanılması ve ekonomik tasarruf sağlanması yer aldı.

Elektrik tüketiminin azaltılmasına, yapay aydınlatma ihtiyacının düşmesine, enerji verimliliğinin artırılmasına, sosyal hayatın ve ekonomik faaliyetlerin daha uzun süre devam etmesine katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre gün ışığının daha verimli kullanılması;

Foto: Arşiv

ABD, TÜRKİYE'NİN YILLARDIR UYGULADIĞI SİSTEMİ TARTIŞIYOR

Türkiye yaklaşık on yıldır saatlerini ileri ya da geri almadan aynı saat dilimini kullanmayı sürdürürken, ABD ise benzer bir modele geçebilmek için kritik bir yasa sürecinden geçiyor.

Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme Senato'dan da onay alır ve Başkan Trump tarafından imzalanırsa ABD, Türkiye'nin 2016 yılından bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati sistemine geçmiş olacak.

Böylece dünyanın en büyük ekonomilerinden biri de yılda iki kez saat değiştirme uygulamasını sona erdirerek, gün ışığından daha fazla yararlanmayı esas alan sisteme geçiş yapmış olacak.