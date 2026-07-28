Trump'tan Senato'ya kalıcı yaz saati çağrısı! ABD'nin gündemindeki sistem Türkiye'de Berat Albayrak döneminde 2016'da uygulanmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede uzun yıllardır tartışma konusu olan yılda iki kez saat değiştirme uygulamasının sona ermesi için Senato'ya çağrıda bulundu. Trump'ın destek verdiği ve Temsilciler Meclisi'nden geçen Güneş Işığını Koruma Yasası (Sunshine Protection Act) kabul edilirse ABD, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirerek saatleri artık her yıl ileri ve geri almayacak. Türkiye'de ise bu sistem, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde 2016 yılında hayata geçirilmişti.
Washington yönetiminin bugün hayata geçirmeye çalıştığı sistem ise Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor. Türkiye, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan kararla 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiş, yılda iki kez saat değiştirme uygulamasını tamamen sona erdirmişti.
TRUMP SENATO'YA ÇAĞRI YAPTI
ABD Temsilciler Meclisi, bu ay kalıcı yaz saati uygulamasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Ancak düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Senato'nun da onay vermesi gerekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump da Senato üyelerine çağrıda bulunarak tasarıya destek istedi.
Reuters'ın aktardığına göre Trump, bazı senatörleri bizzat arayarak yasa tasarısına destek vermelerini talep ederken, yaptığı açıklamada "Umarım Senato bu tasarıyı onaylar." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy de Trump'ın kendisini telefonla arayarak destek istediğini doğrularken, tasarının Senato'da ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
ABD'DE YILLARDIR TARTIŞILIYOR
Yılda iki kez saatlerin değiştirilmesi ABD'de uzun süredir tartışılıyor.
Tasarıyı destekleyenler, saat değişikliğinin insanların biyolojik ritmini bozduğunu, uyku düzenini olumsuz etkilediğini, iş kazaları ile trafik kazalarını artırdığını savunuyor.
Akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanılmasının ekonomik faaliyetleri canlandıracağı ve enerji tüketimini azaltacağı da destekçilerin öne sürdüğü gerekçeler arasında yer alıyor.
Muhalifler ise özellikle kış aylarında güneşin daha geç doğacak olması nedeniyle çocukların okula ve çalışanların işe karanlıkta gitmek zorunda kalacağını belirterek güvenlik endişelerini dile getiriyor.
TÜRKİYE BU ADIMI 2016 YILINDA ATTI
ABD'nin bugün tartıştığı model, Türkiye'de 2016 yılında hayata geçirildi.
7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de saatlerin sonbaharda bir saat geri alınması uygulaması kaldırıldı ve ülke yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanmaya başladı.
Böylece Türkiye'de yılda iki kez yapılan saat değişikliği tamamen sona ererken, uygulama kesintisiz şekilde bugüne kadar devam etti.