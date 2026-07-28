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Trump'tan Senato'ya kalıcı yaz saati çağrısı! ABD'nin gündemindeki sistem Türkiye'de Berat Albayrak döneminde 2016'da uygulanmıştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'tan Senato'ya kalıcı yaz saati çağrısı! ABD'nin gündemindeki sistem Türkiye'de Berat Albayrak döneminde 2016'da uygulanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede uzun yıllardır tartışma konusu olan yılda iki kez saat değiştirme uygulamasının sona ermesi için Senato'ya çağrıda bulundu. Trump'ın destek verdiği ve Temsilciler Meclisi'nden geçen Güneş Işığını Koruma Yasası (Sunshine Protection Act) kabul edilirse ABD, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirerek saatleri artık her yıl ileri ve geri almayacak. Türkiye'de ise bu sistem, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde 2016 yılında hayata geçirilmişti.

Washington yönetiminin bugün hayata geçirmeye çalıştığı sistem ise Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor. Türkiye, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan kararla 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiş, yılda iki kez saat değiştirme uygulamasını tamamen sona erdirmişti.

TRUMP SENATO'YA ÇAĞRI YAPTI

ABD Temsilciler Meclisi, bu ay kalıcı yaz saati uygulamasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ancak düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Senato'nun da onay vermesi gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump da Senato üyelerine çağrıda bulunarak tasarıya destek istedi.

Reuters'ın aktardığına göre Trump, bazı senatörleri bizzat arayarak yasa tasarısına destek vermelerini talep ederken, yaptığı açıklamada "Umarım Senato bu tasarıyı onaylar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy de Trump'ın kendisini telefonla arayarak destek istediğini doğrularken, tasarının Senato'da ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD'DE YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Yılda iki kez saatlerin değiştirilmesi ABD'de uzun süredir tartışılıyor.

Tasarıyı destekleyenler, saat değişikliğinin insanların biyolojik ritmini bozduğunu, uyku düzenini olumsuz etkilediğini, iş kazaları ile trafik kazalarını artırdığını savunuyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanılmasının ekonomik faaliyetleri canlandıracağı ve enerji tüketimini azaltacağı da destekçilerin öne sürdüğü gerekçeler arasında yer alıyor.

Muhalifler ise özellikle kış aylarında güneşin daha geç doğacak olması nedeniyle çocukların okula ve çalışanların işe karanlıkta gitmek zorunda kalacağını belirterek güvenlik endişelerini dile getiriyor.

TÜRKİYE BU ADIMI 2016 YILINDA ATTI

ABD'nin bugün tartıştığı model, Türkiye'de 2016 yılında hayata geçirildi.

7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'de saatlerin sonbaharda bir saat geri alınması uygulaması kaldırıldı ve ülke yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanmaya başladı.

Böylece Türkiye'de yılda iki kez yapılan saat değişikliği tamamen sona ererken, uygulama kesintisiz şekilde bugüne kadar devam etti.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Kalıcı yaz saati uygulaması, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde yürürlüğe alınırken, kararın temel gerekçeleri arasında enerji verimliliğinin artırılması, gün ışığından daha fazla yararlanılması ve ekonomik tasarruf sağlanması yer aldı.

BERAT ALBAYRAK: YAKLAŞIK 540 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLADI

Uygulamanın ekonomik etkilerine ilişkin dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmanın sonuçlarını paylaşmıştı.

Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmanın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği analizde; büyüme, ısınma, kış tüketimi ve saat ayarlaması dikkate alındığında yaklaşık 540 milyon liralık tasarrufa katkı sağladığı görüldü. Bu da uygulamanın çok ciddi pozitif etkisini ortaya koydu."

Foto: ArşivFoto: Arşiv

GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANILMASI HEDEFLENDİ

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla özellikle akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre yararlanılması amaçlandı.

Uzmanlara göre gün ışığının daha verimli kullanılması;

Elektrik tüketiminin azaltılmasına, yapay aydınlatma ihtiyacının düşmesine, enerji verimliliğinin artırılmasına, sosyal hayatın ve ekonomik faaliyetlerin daha uzun süre devam etmesine katkı sağlıyor.

Bu gerekçeler, bugün ABD'de kalıcı yaz saati uygulamasını savunan çevrelerin dile getirdiği argümanlarla büyük ölçüde örtüşüyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

ABD, TÜRKİYE'NİN YILLARDIR UYGULADIĞI SİSTEMİ TARTIŞIYOR

Türkiye yaklaşık on yıldır saatlerini ileri ya da geri almadan aynı saat dilimini kullanmayı sürdürürken, ABD ise benzer bir modele geçebilmek için kritik bir yasa sürecinden geçiyor.

Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme Senato'dan da onay alır ve Başkan Trump tarafından imzalanırsa ABD, Türkiye'nin 2016 yılından bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati sistemine geçmiş olacak.

Böylece dünyanın en büyük ekonomilerinden biri de yılda iki kez saat değiştirme uygulamasını sona erdirerek, gün ışığından daha fazla yararlanmayı esas alan sisteme geçiş yapmış olacak.

ABD yaz saati modeline geçiyorABD yaz saati modeline geçiyor ABD YAZ SAATİ MODELİNE GEÇİYOR

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