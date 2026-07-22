Kemirgenlerden bulaşan virüs 3 can aldı! Yetkililer ölümleri doğruladı

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölümlerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Ulusal basında çıkan habere göre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirildi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşlarına dair bilgi paylaşılmazken, ölümlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan Bakanlık, ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan iki sağlık çalışanının henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, Barinas'taki ölümler ile Anzoategui eyaletinde doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, iki olayın birbirinden bağımsız olduğu vurgulandı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmasıyla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.