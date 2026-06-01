Hantavirüslü gemi için yeni karar! Sefere başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dünya genelinde haftalardır yakından takip edilen ve hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin başarıyla tamamlandığı ve geminin yeniden sefere çıkacağı bildirildi.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions şirketi tarafından yapılan açıklamada, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (GGD) yetkililerince 29 Mayıs'ta denetlenen gemiye, 30 Mayıs itibarıyla yeniden operasyon izni verildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin bir önceki seferinde görev yapan tüm mürettebatın tahliye edilerek karantinaya alındığı, gemide görevlendirilen yeni personelin ise karantinadaki çalışanlarla hiçbir temasının bulunmadığı ifade edildi.

Söz konusu yolcu gemisinin, Rotterdam'daki yıllık bakım ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından 6 Haziran'da Svalbard takımadalarındaki Longyearbyen şehrine hareket edeceğinin aktarıldığı açıklamada, "MV Hondius"un, Arktik (Kuzey Kutbu) sezonunun ilk turistik seferi için ise 13 Haziran'da Longyearbyen limanından demir alacağı kaydedildi.

