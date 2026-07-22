ABD ve Çin'den kritik temas: Şi'nin ziyareti masada

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

İki bakan, Filipinler'in dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Şİ CİNPİNG'İN ABD ZİYARETİ MASADA

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyareti de gündemin önemli başlıklarından biri oldu.

Söz konusu ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Şi'ye yaptığı davetin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

TRUMP'IN SEÇİM SUÇLAMALARININ ARDINDAN İLK TEMAS

Rubio ile Wang'ın görüşmesi, Trump'ın birkaç gün önce Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlamasının ardından geldi.

Pekin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederken, ABD'deki birçok seçim güvenliği uzmanı da Trump'ın bu suçlamalarını destekleyen bir kanıt bulunmadığını ifade etmişti.

İKİ BAKAN İKİNCİ KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Marco Rubio ile Wang Yi daha önce geçen yıl Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

İki isim o tarihten bu yana birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirirken, Rubio mayıs ayında Başkan Trump'ın Çin'e yaptığı resmi ziyarette de ABD heyetinde yer almıştı.